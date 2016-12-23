Рогозин рассказал о своем европейском вояже в обход санкций

Будапешт, 23 декабря. Самолет вице-премьера России Дмитрия Рогозина, вылетевший в Молдавию, из-за плохой погоды приземлился в столице Венгрии. Политик по этому поводу пошутил, что попал в ЕС, несмотря на санкции.

«Всё-таки, несмотря на санкции, я добрался до ЕС», — пишет Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, из-за сильного тумана рейс «Аэрофлота» не смог сесть в аэропорту Кишинева. Самолет минут 40 кружил над столицей Молдавии, и капитан воздушного судна принял решение приземлиться в Будапеште.

Как уточнил политик, как только погода улучшится, он вылетит на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Как сообщалось ранее, Рогозин летел в Молдавию на инаугурацию президента республики, которая должна начаться в 14.00 мск.