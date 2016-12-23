Совфед ратифицировал соглашение с Арменией о создании системы ПВО на Кавказе

Москва, 23 декабря. Совет Федерации ратифицировал соглашение России и Армении, предусматривающее создание на Кавказе объединенной системы противовоздушной обороны.

Документ устанавливает порядок совместного применения сил, а также определяет принципы построения и применения подразделений, входящих в состав объединенной системы коллективной безопасности. Перед участниками договора ставятся задачи несения боевого дежурства ПВО, контроль воздушного пространства стран-участниц и своевременное реагирование на возможные угрозы. Координацию совместных действий выполняет главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ.