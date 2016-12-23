Путин объяснил, почему Запад не может победить терроризм

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал борьбу с террором основной задачей, которая стоит между Россией и Европой. Как рассказал глава государства, российская сторона соболезнует семьям погибшим в результате теракта в Берлине и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Как отметил Путин, он не раз говорил о том, что эффективно работать против террористической угрозы только объединяя усилия.
«Как же мы можем объединят усилия, если в отношении РФ вводятся санкции, если по тому или иному направлению сотрудничества между Россией и ЕС все сворачивается», — подчеркнул президент.
Российский лидер также напомнил, как британские власти свернули все отношения с ФСБ России.
«Как можно говорить об эффективной работе на антитеррористическом треке, — сказал Путин. — Результат — пропускаем удары: тяжелые и чувствительные».
Путин выразил надежду на то, что отношения между РФ и Западом будут восстановлены.