Путин: Мы можем гордиться российской шахматной школой

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне могут гордиться отечественной шахматной школой и выдающимися российскими шахматистами.

«Мы можем гордиться шахматной школой и выдающимися шахматистами России. Мы специально создали направление в центре «Сириус» в Сочи, где эти занятия (шахматами. — Прим. ФАН) организованы. Но этого недостаточно, нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране», — сказал российский лидер на большой пресс-конференции.

Путин также отметил, что не считает себя вправе вмешиваться в решения муниципальных властей и образовательных учреждений на предмет включения в школьную программу занятий шахматами.

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