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Путин дал оценку отношениям России и Китая
Политика

Путин дал оценку отношениям России и Китая

Сегодня 15:38
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Путин дал оценку отношениям России и Китая

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал об отношениях России и Китая. По его словам, уровень отношений РФ и КНР очень высок.

Мы привыкли к такому словосочетанию, как стратегическое партнерство - это то, что сложилось между Россией и Китаем за последние годы, отметил Путин. В экономическом плане КНР является самым крупным экономическим партнером в страновом измерении. Путин рассказал, что существует небольшое снижение, связанное с объективными обстоятельствами, прежде всего со снижением цен на энергоносители, но при этом российская сторона диверсифицирует отношения.

Объем товарооборота в высокотехнологичных областях, в сфере производств за последние годы неуклонно растет. Между РФ и Китаем крупные проекты в сфере авиации, космоса, энергетике, в том числе и атомной. Также очень хорошие начинания в инфраструктурных проектах, добавил Путин.

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ТимурРумянцев
#путин #россия
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