Первым умершим от гриппа в Петербурге стал москвич

Санкт-Петербург, 23 декабря. Первый случай смерти от гриппа в этом году был зафиксирован в Петербурге. Пациент, умерший через несколько часов после того, как его доставили в больницу, оказался москвичом.

Заболевший работал дальнобойщиком, его увезли на скорой прямо с парковки. Кроме того, у него был сахарный диабет. Когда мужчину доставили в больницу, его состояние уже оценивалось как терминальное.

Причиной смерти медики назвали грипп А, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

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