Путин: Государство должно поддерживать патриотизм

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции объяснил, что государство всегда будет поддерживать патриотизм, поскольку это единственное объединяющее начало.

«Конечно, государство будет поддерживать патриотизм — у нас нет, и не может быть другого объединяющего начала. По поводу хулиганов. Хулиганов не надо делить на своих и чужих. Хулиганы и есть хулиганы. Надо просто отделять здравый смысл от пены, которая возникает.

По поводу автора выставки. Вы не знали, что его пытались привлечь в США к уголовной ответственности. Он думал, что у нас можно то, что нельзя в своей стране. Должны же быть какие-то внутренние самоограничения. О выставке. То, что реакция была далеко не цивилизованная — это плохо, но здесь органы власти должны принимать решения», — отметил Путин.