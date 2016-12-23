Путин напомнил, с чего начался госпереворот на Украине

Москва, 23 декабря. Госпереворот на Украине начался с конфликта по поводу экономического соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а западные партнеры поддержали госпереворот на Украине, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Что касается отношений между Евросоюзом и Россией, то нужно помнить, что РФ не вводила санкций, заметил глава государства. РФ ответила на рестрикции, введенные против российской экономики.

«Что произошло? Что привело нас к такому состоянию? Сначала наши партнеры поддержали госпереворот, это привело к событиям в Крыму и Донбассе», — заявил глава государства.

Путин отметил, что это привело к невозможности выработки общего решения по ассоциации Украины с Евросоюзом. Путин напомнил, что госпереворот на Украине начался именно тогда, когда лидер Украины Виктор Янукович сказал, что поддерживает документ, однако должен продумать условия ассоциации с Евросоюзом. Путин отметил, что западные партнеры поддержали переворот на Украине.