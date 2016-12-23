Путин обещал разобраться в деле Оксаны Севастиди

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с приговором Оксаны Севастиди, которая получила семь лет за то, что сообщила приятелю про поезд с военной техникой, направлявшийся из России в Абхазию.

Глава государства, выступая на пресс-конференции, отметил, что не знает деталей этого процесса, однако, если женщину приговорили только за то, что она описала увиденное в SMS-сообщении, ее нельзя наказывать за разглашение гостайны.

«Что касается судебного решения, мне сложно комментировать. Судебная власть в России независима, как и в большинстве других цивилизованных стран, но, на мой взгляд, это достаточно жесткий подход. Я не знаю деталей. Если она написала в SMS, она написала то, что все видели — это уже не тайна. Я постараюсь разобраться в сути претензий, которые были к ней предъявлены», — отметил он.

Напомним, что жительницу Сочи Оксану Севастиди в марте осудили на 7 лет за то, что 7 лет назад она написала SMS приятелю, в которой сообщила о поезде с российской военной техникой, который направляется в сторону Абхазии.