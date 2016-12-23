Путин: Карякин — настоящий боец, его победы еще впереди

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что российский гроссмейстер Сергей Карякин в матче за шахматную корону играл здорово, и его главные победы еще впереди.

«Карякин играл здорово, молодец. Магнус Карлсен (действующий чемпион мира по шахматам. — Прим. ФАН) — выдающийся гроссмейстер нашего времени», — сказал Путин.

Глава РФ добавил, что Карякин достойно представлял свою страну и российскую шахматную школу. «Он боец, уверен, его победы еще впереди», — добавил он.

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