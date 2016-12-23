Тюмень лишили этапа кубка мира по лыжным гонкам

Оберхофен-ам-Тунерзее (Швейцария), 23 декабря. Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение перенести из российской Тюмени этап Кубка мира сезона 2016–2017 годов.

Соответствующее решение принято в штаб-квартире федерации и опубликовано на ее официальном портале.

Этап кубка мира по лыжным гонка должен был состояться в Тюмени в сроки с 16 по 19 марта. Чиновники федерации пока не называют страну, которая примет турнир вместо России.

Ранее FIS объявила о дисквалификации за допинг шестерых россиян, имена которых не называются. Предполагается, что в их числе могут быть российские чемпионы и призеры Игр в Сочи.

Напомним, что решением Меж­ду­на­род­ного союзв би­ат­ло­нис­тов Тюмень также лишили права на проведение этапа кубка мира по биатлону, который также должен был пройти на российских трассах в марте 2017-го.