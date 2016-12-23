Путин призвал не употреблять слово «ислам» рядом с «террором»

Москва, 23 декабря. Предпочтительно, чтобы слово «ислам» не употреблялось рядом со словом «террор», однако запретить использовать в СМИ словосочетание «Исламское государство» вряд ли получится. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос журналистки о том, не стоит ли запретить использовать в СМИ словосочетание «Исламское государство», поскольку «террор не имеет отношения ни к исламу, ни к государственности», Путин задал риторический вопрос: «А разве вам (СМИ. — Прим. ФАН) можно что-нибудь запретить?» Президент отметил, что такая идея кажется ему бесперспективной.

«Я бы предпочел, чтобы всуе не употребляли ислам рядом с террором», — отметил президент.

Напомним, «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ) является запрещенной в России террористической организацией.