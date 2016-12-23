Путин признает, что действия Европы создают энергетические проблемы для Калининграда

Москва, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами на Большой пресс-конференции заявил, что проблема энергоснабжения Калининграда будет решена.

Сегодня глава государства Владимир Путин прокомментировал вопрос о том, что действия Европы создают энергетические проблемы для Калининграда. По словам главы государства, в Калининград планируются поставки сжиженного газа, не исключено использование малых ядерных электростанций.

Российский президент подчеркнул, что для данного города энергетический вопрос остается ключевым. «Мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда», — пообещал Путин, отметив, что город в будущем должен развиваться на естественной базе,