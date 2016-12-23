Путин сообщил, когда начнутся поставки российского газа в Крым

Москва, 23 декабря. «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газовой системы к магистральным газопроводам России. Скоро начнется подача российского газа в Крым, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Путин констатировал, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газовой системы к магистральным газопроводам России. По словам российского президента, подача российского газа в Крым будет запущена в ближайшие три-четыре дня.

После этого начнется строительство в республике двух электростанций, общая генерация которых составит 2000 мегаватт. Путин обратил внимание, что пиковое потребление в Крыму составляет 1100–1200 мегаватт, а значит дополнительный задел составляет 800 мегаватт.

Президент отметил, что это большое событие для Крыма, которое позволит развивать экономику региона, производство, сельское хозяйство, туризм и другие направления.

Ранее Путин рассказал о попытках третьих стран вмешаться в диалог России и Евросоюза.