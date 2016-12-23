ВКС РФ получили четыре фронтовых бомбардировщика Су-34

Новосибирск, 23 декабря. Сегодня бомбардировщики Су-34 поднялись в воздух с взлетной полосы Новосибирского авиационного завода и взяли курс на аэродром в районе Читы.

После дозаправки и отдыха экипажи бомбардировщиков совершат перелет на аэродром постоянного базирования. В военном ведомстве России отметили, что это последняя поставка самолетов Су-34 для Минобороны РФ в текущем году. Всего министерство обороны намерено закупить около 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые показали высокие летные и боевые характеристики во время антитеррористической операции в Сирии. Су-34 способен поражать наземные и надводные цели, а также уничтожать подвижные объекты небольшого размера. Воздушных противников самолет может уничтожать в любое время дня и ночи в сложных метеорологических условиях.