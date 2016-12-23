Шесть российских лыжников отстранили от международных соревнований

Москва, 23 декабря. Шесть российских лыжников были дисквалифицированы по итогам расследования, связанного с докладом Ричарда Макларена. Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации лыжных гонок (FIS).

Имена спортсменов не называются. По данным федерации, спортсменов отстранили от международных соревнований с 22 декабря. В числе спортсменов может быть серебряный призер Олимпиады в Сочи Максим Вылегжанин и чемпион ОИ-2014 на дистанции 50 км Александр Легков, сообщает Life.

Напомним, 23 декабря Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении 28 россиян, участвовавших в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

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