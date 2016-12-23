Анкара заблокировала все соцсети после видео ИГ с казнью турецких солдат

Москва, 23 декабря. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» опубликовали видео, на котором зафиксирована бесчеловечная расправа над двумя пленными турецкими военнослужащими в Сирии. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на портал SITE Intel Group, отслеживающий активность ИГ в Сети.

Террористы ИГИЛ заживо сожгли двух солдат вооруженных сил Турции. При этом видеоролик сопровождается комментариями террористов, которые на турецком языке и призывают «посеять волну разрушений» в Турции. Кроме того, террористы критикуют президента Турции Реджепа Эрдогана.

В свою очередь власти Турции заблокировали доступ к крупнейшим социальным сетям, где распространялись ссылки на видео казни турецких солдат боевиками ИГИЛ. Были заблокированы Twitter, Facebook и видеохостинг YouTube.

Стоит напомнить, что 24 августа Турция начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГ в Сирии. Накануне в Минобороны Турции сообщили о 16 погибших и 33 раненых военнослужащих в ходе операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков «Исламское государство».