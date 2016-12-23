Воздушный пират готов отпустить пассажиров ливийского лайнера на своих условиях

Москва, 23 декабря. На борту ливийского самолета находятся вооруженные захватчики.
По данным Reuters, злоумышленники готовы отпустить пассажиров, если их требования будут выполнены. Отмечается, что захватчиков двое.
Они угрожают взорвать борт в случае невыполнения требований.
Ливийский самолет, угнанный воздушными пиратами, приземлился на Мальте. СМИ также отмечают, что премьер-министр Мальты Джозеф Мускат проинформирован о ситуации с возможным захватом заложников на борту самолета. Об этом он написал в социальных сетях.
Полиция и экстренные службы приведены в полную готовность.
Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n— Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2016