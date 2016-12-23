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Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков
Новости Сирии

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Сегодня 15:37
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Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Сирия, 23 декабря. В Алеппо рассказали, сколько боевиков покинуло город, Владимир Путин об итогах освобождения северной столицы САР, сирийские студенты в Будапеште поддержали армию Сирии и ВКС РФ, боевики атаковали Алеппо. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Сколько боевиков покинули Алеппо

Суммарное число боевиков и членов их семей, покинувших в рамках договоренности с сирийским правительством восточные районы Алеппо, составила 31 849 человек, сообщил глава комитета по безопасности Алеппо генерал-майор Зайд Салех. «Из них 15 456 мужчин, 7694 — женщины и 8709 детей», — добавил он. По словам Салеха, для вывоза боевиков и их семей из восточных кварталов задействовали 307 автобусов и 1200 личных автомобилей.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в ходе «крупнейшей гуманитарной операции» из восточных кварталов Алеппо было выведено порядка 34 тысяч человек, в том числе женщины и дети. Напомним, что накануне командование вооруженных сил САР объявило, что Алеппо полностью очищен от вооруженных бандформирований. Салех также сообщил, что из населенных пунктов Фуа и Кефрайя (Идлиб) на 18 автобусах были эвакуированы 1217 мирных жителей.

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Путин рассказал об освобождении Алеппо

Большую роль в освобождении сирийского города Алеппо, помимо России, Ирана и Турции, сыграл президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

Путин также добавил, что урегулирование сирийского кризиса не представляется возможным без такого ключевого игрока, как Соединенные Штаты. Президент подчеркнул, что Россия готова работать со всеми.

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Теракт в Алеппо

Трое мирных жителей погибли и еще шесть получили ранения в результате ракетного обстрела района Аль-Хамдания. По данным военного источника, террористы выпустили снаряды их юго-западной местности Алеппо.

Сирия сегодня: Путин об освобождении Алеппо, восточные кварталы покинули боле 30 тысяч боевиков

Митинг в Будапеште

Сирийские студенты при участии форума «За Сирию» и общества «Сава» (вместе — прим. ред.) провели митинг солидарности под лозунгом «Мы за мир против террора» у здания посольства РФ в Будапеште, передает SANA.

Сообщается, что собравшиеся выразили безоговорочную поддержку Вооруженным силам САР и России — ВКС РФ, а также их усилиям в противостоянии терроризму, который поддерживают страны Запада и арабские режимы.

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Алексей Громов
#владимир путин #сергей шойгу #башар асад #зайд салех
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