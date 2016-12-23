Путин: Всем странам ЕАЭС выгодно участие в союзе

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что всем странам Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем в плане интеграции на пространстве этих государств.

Как отметил российский лидер, в целом объем продаж кыргызских товаров на рынках стран союза увеличивается. При этом Россия помогает Киргизии в создании фитосанитарного надзора.

«По сельскому хозяйству есть ряд проблем, связанных с соблюдением фитосанитарных норм, а также имеются нерешенные вопросы с организацией этой работы в Кыргызстане», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия со своей стороны оказывает Кыргызстану помощь в создании современной системы фитосанитарного надзора, чтобы опасная продукция не поступала на другие рынки.