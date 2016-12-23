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Путин: В России должны появиться свои рейтинговые агентства
Политика

Путин: В России должны появиться свои рейтинговые агентства

Сегодня 14:22
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Путин: В России должны появиться свои рейтинговые агентства

Москва, 23 декабря. В России, безусловно, должны появиться свои национальные рейтинговые агентства, заявил президент России Владимир Путин, выступая на своей традиционной большой пресс-конференции в Москве.

«Мы должны создать свои национальные рейтинговые агентства. Они должны быть прозрачны и пользоваться признанием делового сообщества», — подчеркнул глава государства.

Ведь, если российские компании не будут признаны, он не будут учитываться зарубежными  инвесторами, пояснил Путин. «Но мы будем работать в этом направлении. Обязательно», — заключил президент.

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Ярослава Замысловатова
#владимир путин
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