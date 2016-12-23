Корнилов: После боев за Дебальцево ВСУ не смогли бы остановить ополченцев Донбасса

Москва, 23 декабря. Заявление командира полка «Азов» Андрея Билецкого о том, что командование ВСУ зимой 2015 года после боев за Дебальцево было готово сдать ополченцам Донбасса всю левобережную Украину, весьма правдоподобно, считает политолог, директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Корнилов отмечает, что Билецкий отдает себе отчет в том, с какой неприязнью относятся к нынешним киевским властям в Харькове и Мариуполе.