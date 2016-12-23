МОК открыл дела против 28 российских участников Олимпиады в Сочи

Москва, 23 декабря. Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении 28 россиян, участвовавших в зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе МОК.

«На данный момент мы не можем дать более подробную информацию. Она последует в установленном порядке», — сообщается в документе.

Кроме того, МОК намерен повторно проверить все пробы россиян, взятых на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере, 2012 года в Лондоне и 2014 года в Сочи.

Глава МОК Томас Бах подчеркнул, что расследование будет продолжением доклада Макларена, однако выйдет за рамки его выводов, повторно проанализировав пробы россиян.

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