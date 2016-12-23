Путин: Российская экономика растет, несмотря на снижение нефти

Москва, 23 декабря. Ситуация в российской экономике улучшается, несмотря на продолжающийся в мире нефтяной кризис. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции по итогам года.

«Мы рассчитывали бюджет 2016 года из расчета стоимости нефти 50 долларов за баррель, а он оказался 40. Но ВВП, инфляция изменились ( в лучшую сторону — прим. ФАН), мы сохранили наши резервы. Экономическая ситуация в мире стала хуже, а у нас — лучше. Это значит, что наша экономика приспособилась», — отметил он.

Глава государства не смог спрогнозировать дальнейшее изменение цен на нефть, однако выразил уверенность, что они будут только расти. Этому способствует договоренность ОПЕК о снижении уровня добычи нефти.

«Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти уйдут, и цены стабилизируются. Мы пошли на этот шаг сознательно, у нас высокий потолок добычи. Сокращения, на которые мы пошли — 300 тыс. баррелей в день с января по июль. Это будет плавным сокращением, который не повлияет на общий объем добычи»,— добавил Путин.

