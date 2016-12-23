Путин назвал главную проблему избирательной системы США

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая посвящена итогам года, высказал свою точку зрения относительно проблем избирательной системы США.

«Проблема в архаичности избирательной системы США, то, что они избирают не тайным, а прямым голосованием. Но это дело американского народа, а не наше. Правящая на сегодня партия явно позабыла первоначальный смысл этого слова (Демократия — Прим.ред.). Думаю, американское общество сделает свои выводы», — подчеркнул Путин.

Напомним, Путин проводит традиционную, двенадцатую по сету, декабрьскую большую пресс-конференцию. Впервые российский президент перенес встречу на один день из-за трагических событий, связанных с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.