Путин объяснил, зачем нужно выравнивание доходов регионов

Москва, 23 декабря. Перераспределение расходов должно мотивировать регионы увеличивать собственные источники доходов, ресурсы регионов принадлежат всей стране, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

Журналист «Север-Пресс» Лилия Горохова из Салехарда спросила, когда начнется строительство инфраструктуры, дорог на Ямале, а также справедливо ли, что другие регионы получают помощь от регионов-доноров.

Путин напомнил о проекте «Северный широтный ход». «В состоянии сделать сами? Нет», — заметил глава государства. Минфин проводит политику выравнивания доходов различных регионов.

Президент призвал не забывать, что природные ресурсы отдельных регионов принадлежат всей стране. По его словам, перераспределение необходимо, но оно не должно вести к иждивенчеству. Нужно подталкивать к увеличению собственных доходных источников. Перераспределение нужно, чтобы подтолкнуть развитие.

Путин напомнил о проекте «Ямал СПГ», одном из самых крупных инвестиционных проектов в мире разгрузить Транссибирскую магистраль, использовать Ямальский порт.