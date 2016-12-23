Крым выручил полтора миллиарда рублей от продажи имущества Коломойского

Севастополь, 23 декабря. Республика Крым получила более полутора миллиардов рублей, продав ранее национализированное имущество олигарха Игоря Коломойского.

В министерстве имущественных и земельных отношений республики заявили, что продажа имущества санатория «Форос» принесла порядка 1,2 миллиардов рублей, и еще пять коммерческих объектов были проданы за 304 миллиона. Все средства перечислены вкладчикам, уточнили в министерстве. Сейчас к продаже готовят около десяти объектов, ранее принадлежавших украинскому олигарху, они будут выставлены на аукцион в начале 2017 года. Начальная стоимость объектов составит 460 миллионов рублей.