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Путин раскрыл содержание переговоров пилота польского Ту-154
Политика

Путин раскрыл содержание переговоров пилота польского Ту-154

Сегодня 14:27
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Путин раскрыл содержание переговоров пилота польского Ту-154

Москва, 23 декабря. Сегодня глава государства Владимир Путин на Большой пресс-конференции заявил, что лично слушал переговоры пилота Ту-124 с человеком из окружения польского президента Качиньского, отметив, ситуация понятна.

Российский президент Владимир Путин на встрече с журналистами прокомментировал ситуацию по расследованию крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским на борту. «Следственный комитет проводит расследование и до тех пор пока оно не закончено, обломки не нужны, — сказал Путин — Я лично читал расшифровки, когда зашедший человек в кабину требует посадки, а пилот говорит, что не может посадить самолет».

Глава государства также добавил, что произошла страшная трагедия, но «не надо ее использовать для нагнетания обстановки». Путин подчеркнул, что этим должны заниматься следственные органы. 

 

 

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Ирина Селезнева
#владимир путин #россия
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