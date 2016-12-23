Путин: Отношение к животным должно быть человеческим, а не скотским

Москва, 23 декабря. Необходимо регулирование прав, связанных с человеческим, а не скотским отношением к животным, заявил глава государства Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

«По правам животных — звучит красиво, конечно. У владельцев животных есть права, а гуманитарные права, связанные с человеческим, а не скотским отношением в животным, регулированием… сейчас есть предложения по ужесточению наказания за обращение с животными», — заявил президент России Владимир Путин.

Путин особо сказал о важности работы, которая проводится в области соблюдения фитосанитарных норм.Это важная проблема в торговле РФ с Киргизией, Казахстаном, Белоруссией. «Оказываем помощь нашим друзьям в Киргизии, чтобы они создали систему фитосанитарного надзора», — отметил Путин.