Путин: Внутреннее устройство Европы — не наш вопрос

Москва, 23 декабря. Россия хочет видеть в лице Европы сильного партнера, с которым можно выстраивать диалог. Каково при этом будет внутреннее устройство Европы — не дело России. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Путин отметил, что Россия хочет, чтобы у нее в лице Европы был «самостоятельный сильный партнер». При этом то, каково будет внутреннее устройство Европы, — «не наш вопрос». Европа сама должна решить свои внутренние противоречия.