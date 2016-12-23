Шойгу доложил Путину о спасении десятков тысяч людей из Алеппо

Москва, 23 декабря. Сегодня глава государства на Большой пресс-конференции прокомментировал ситуацию по выводу населения и боевиков из сирийского Алеппо, назвав число эвакуированных.

Российский президент Владимир Путин заявил на встрече с журналистами, что из Алеппо было выведено более сотни тысяч человек — мирных сирийцев и боевиков с членами их семей. Такие данные главе государстве предоставил министр обороны России Сергей Шойгу. «Это крупнейшая в современном мире международная гуманитарная акция, она не могла быть реализована без активной работы глав Турции, Ирана», — подчеркнул Путин, при этом отметив, что такой формат будет востребован и в будущем.