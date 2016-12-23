Путин: Россия хочет вести диалог с ЕС без вмешательства третьих стран

Москва, 23 декабря. Россия хочет видеть Европу надежной, сильной и самостоятельной, однако в диалог РФ-ЕС пытаются вмешаться третьи страны, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Путин обратил внимание, что Россия хочет видеть Европу как надежного и самостоятельного партнера. Он подчеркнул, что Москве не нужно вмешательство третьих стран в диалог РФ-ЕС.

Кроме того, он одобавил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Европейского союза. Однако российский лидер добавил, что количество общих обязательных требований к странам ЕС в настоящий момент больше, чем было в СССР к республикам.

Путин констатировал, что Москва для решений общих вопросов готова вести диалог как с Еврокомиссией, так и с представителями каждой страны по отдельности.

Ранее Путин обратил внимание на роль США в урегулировании ситуации в Сирии.