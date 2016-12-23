Путин: Экономические рычаги пустили в ход, чтобы надавить на Россию

Москва, 23 декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что на Россию пытались оказать политическое давление с помощью экономических рычагов.

Президент отметил, что экономическая независимость является чрезвычайно важной вещью, и она касается не только импортозамещения, но и независимости отечественной финансовой системы. По его словам, у импортозамещения есть много составляющих, которые Москва считала незыблемыми и выведенными за рамки политических разногласий, однако оказалось, что это не так.

«Нас надули», — пояснил Путин, добавив, что когда на Россию нужно было оказать политическое давление, в ход пошли экономические рычаги.