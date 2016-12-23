Тело зверски убитой девушки из СНГ найдено в Москве

Москва, 23 декабря. Тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на юго-востоке Москвы.

Погибшую нашли в трубе на улице Поречной. По предварительным данным, убитая является уроженкой одной из стран СНГ, а преступление совершили приверженцы националистических взглядов.

Подозреваемых задержали спустя несколько часов после убийства. Мотивом, толкнувшим их на преступление, задержанные назвали свои радикальные взгляды. На месте случившегося работает следственно-оперативная группа, передает Life.

Похожий случай произошел в торговом центре «Москва» на Тихорецком бульваре в столице. Трое неизвестных до смерти избили гражданина Китая. В посольстве КНР подтвердили гибель своего гражданина. По факту происшествия ведется расследование, сообщает интернет-издание «Подмосковье-сегодня».