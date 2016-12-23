ВМФ РФ получит восемь стратегических подлодок пятого поколения до 2020 года

Москва, 23 декабря. Российские разработчики проектируют подводные стратегические ракетоносцы, которые превзойдут по своим боевым возможностям все современные субмарины.

На предприятии «Севмаш» был заложен ракетный атомный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» проекта «Борей-А», который будет оснащен самыми передовыми технологиями. До 2020 года ВМФ России получит восемь атомных субмарин проекта «Борей», каждая из которых несет по 16 межконтинентальный баллистических ракет «Булава». Сейчас на стапелях «Севмаша» строятся четыре атомные подводные лодки стратегического назначения. Три «Борея» уже вошли в состав Военно-морского флота России.