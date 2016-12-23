Путин рассказал о связи между убийством посла Карлова и гибелью Су-24

Москва, 23 декабря. Убийство посла России в Турции Андрея Карлова является покушением на Россию, на российско-турецкие отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о взаимодействии Москвы и Анкары при решении сирийского кризиса, Путин заметил, что если раньше он скептически относился к тезису о том, что российский военный самолет в Латакии был сбит теми, кто хотел навредить отношениям РФ и Турции, то теперь он начал менять свое мнение. «Убийство посла – покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Я скептически относился к тезису, что самолет был сбит теми, кто хотел им навредить, но теперь, после убийства посла, я начинаю менять свое мнение», — подчеркнул он.

При этом Путин особо отметил, что это никак не помешает развитию отношений России и Турции. «Мы понимаем их важность и будет всячески стремиться к их развитию. Нам удавалось находить компромиссы, будет находить их и в дальнейшем», — добавил глава государства.