Путин ожидает роста цен на нефть

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, которая посвящена итогам года, поделился прогнозом относительно того, как будет реагировать российская экономика на сокращение нефтедобычи.

«На сокращение уровня добычи мы пошли сознательно, с января по июнь мы должны сократить добычу на 300 тыс. баррелей — это для нас не столь существенно, но мы надеемся, что это повлияет на цены. Если такое состояние дел удержится, то какой будет эффект? Разница в цене будет означать дополнительный доход. Например, разница в цене на нефть в 10 долларов за баррель будет означать прирост бюджета на 1 триллион 750 млрд рублей. Для нефтяных компаний разница в цене 10 долларов даст дополнительный доход также. Все будут в выигрыше», — заявил президент.

Напомним, Путин проводит традиционную, двенадцатую по сету, декабрьскую большую пресс-конференцию. Впервые российский президент перенес встречу на один день из-за трагических событий, связанных с убийством посла РФ в Анкаре Андрея Карлова.