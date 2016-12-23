Четыре колеса вместо ног: как житель Ялты открыл в себе дар и начал новую жизнь

После перелома шеи мужчина из поселка Кацивели под Ялтой Дмитрий Зубарев потерял способность ходить, любимую девушку, работу, но переосмыслил жизнь, стал талантливым художником и общественным деятелем, за что очень благодарен Богу. Сегодня этот 39-летний крымчанин в электрической инвалидной коляске за день успевает столько, сколько не успевают некоторые здоровые люди, и искренне радуется каждому прожитому в жизни дню.

Жизнь до

В детстве школьник Дима Зубарев мечтал связать свою судьбу с морем, ходил к отцу в яхтклуб, участвовал во многих соревнованиях и занимал призовые места.

— В начале 90-х в Ялте мог даже выиграть собственную яхту на большой международной регате на судах «Луч», — вспоминает Дмитрий Зубарев. — В первый день я показал результаты 4-2-1-1 — то есть, во второй день мне бы хватило попадания в десятку, чтобы занять первое место и выиграть главный приз — яхту. После первого дня регаты мы ночевали в Кацивели, на следующий день за нами просто не пришли и я не смог выступить. Так меня лишили мечты, от обиды вскоре ушел из яхтенного спорта. А лет через 7 я узнал, что победитель тех соревнований был известен заранее, нас убрали как конкурента — это очень огорчило.

В это же время Дима ходил на дзюдо, занимал вторые-третьи места, стремился к первому. Когда тренер ушла в декрет, прекратил тренироваться, ждал ее возвращения. Парня быстро забрала улица, где он стал одним из сильнейших хулиганов — на дворе стояли 90-е годы. После службы в армии будущий художник захотел пойти в милицию — постараться исправить ситуацию в городе к лучшему. Не взяли из-за имевшихся в бурном прошлом приводов в милицию. Тогда же Дмитрий получил первую травму — сломал позвоночник после того как выпал с третьего этажа кафе в Симеизе. Долго пробыл в больнице, заново научился ходить, познакомился и начал встречаться со своей гражданской женой.

— До сих пор помню первый салат, который она принесла мне в палату, — делится Дима Зубарев. — После больницы пошел на стройку, переехал из Кацивели в Ялту, отказался от прошлой неправильной жизни. Прошел путь от сторожа до бригадира. Помогал отцу своей девушки делать рамки для картин. Жизнь кипела — хотели жениться, я взял катер в аренду на лето, чтобы заработать денег на свадьбу.

Говорящая голова

В тот злополучный апрельский вечер в 2002 году, Дима шел с работы на автовокзал, чтобы уехать домой. Последнее, что он помнит — как вдоль перил подходил к автобусной платформе. Следующее включение памяти — спустя сутки, в тот момент, когда его перевозили из реанимации в палату. Потом узнал, что его без сознания обнаружил милицейский наряд в реке под мостом около 6 утра на следующий день — без барсетки, денег и документов. В больнице ему поставили диагноз — перелом шеи, 6 и 7 позвонков. Дмитрий был полностью парализован, мог только говорить со скоростью 3 слова в минуту.

— Врачи сказали, что жить мне осталось 5-7 дней. Поэтому меня и перевели из реанимации в палату — чтобы все смогли прийти, проститься, — вздыхает Дмитрий Зубарев. — Но я выжил. Через месяц смог шевелить правой рукой, еще через месяц левой — очень хотел встать на ноги. Меня прозвали — «говорящая голова», так я ничего не мог делать самостоятельно. Кормили с ложечки, помогали абсолютно со всем остальным.

За все, что Дмитрий Зубарев достиг в жизни после трагедии, он очень благодарен своей маме. С ней он вскоре после выписки из ялтинской больницы ездил в киевскую клинику. Там художник узнал, что если бы дома ему решились в первые пять дней сделать операцию — он бы мог сейчас ходить. Но тогда вместо операции парня 11 дней продержали на вытяжке (тогда это была обыденная практика), по его словам это был ужаснейший период — как будто в пыточной побывал. После этого Дмитрий разочаровался в жизни — ведь он потерял все. Из-за этого запил. Но в какой-то момент пришел к полному переосмыслению жизни.

— В фильме «Брат-2» есть момент, где Бодров спрашивает — в чем сила? И отвечает — не в деньгах. Сила — в правде. Считаю также, — соглашается Дмитрий.

Художник

К Зубареву пришло понимание того, что до момента страшной трагедии он жил абсолютно неправильно. Пришел к новым ценностям.

— Мое хобби — искренне помогать людям. Становишься чище и лучше, а все добро возвращается с торицей, — уверен Дмитрий. — Благодарен Богу за все и особенно, за то, что через три года после травмы мной заинтересовалась доктор из Москвы Ирина Пономарева и прозанималась со мной более 5 лет. С ее помощью я научился писать картины и многому тому, что делают здоровые люди. Теперь у меня просто вместо двух ног четыре колеса, а в остальном я себя чувствую таким же здоровым полноценным человеком.

Одним из предложений от Ирины для полного восстановления Дмитрия было упражнение по моторике пальцев. Остановились на действиях с ручкой — рисовании. Будущий художник начал упорно учиться искусству, писать картины, одновременно возвращая рукам способность двигаться и работать. Не понравилось, что рисунки ручкой через месяц выцветали, поэтому Зубарев перешел к карандашу. Пальцы не разработались, остались в кулаках, но рисовать парень научился.

— Через шесть лет у меня стали получаться удачные картины, в доме уже не хватало стен, чтобы вешать новые, — вспоминает Дмитрий Зубарев. — Однажды друзья предложили вынести картины на автобусную остановку в Кацивели, на что я сказал — кому это надо, я же любитель. Но попробовал, и за две недели у меня купили 11 картин из 15, людям очень понравилось мое творчество. Оно стало приносить дополнительный доход.

Картины Зубарева сегодня есть в частных коллекциях любителей живописи России, Беларуси, Казахстана, Украины, Прибалтики, нескольких зарубежных стран. Причем свои шедевры Дмитрий пишет особой техникой, которую некоторые эксперты советуют ему запатентовать. На это он улыбается и благодарит Бога за озарения свыше.

— Настраиваться и писать картины мне помогает музыка, причем абсолютно разная — от Бетховена, Шопена, Вивальди до Prodigy и электронной музыки, смотря, что рисуешь, — объясняет Дмитрий. — Все «картинки» приходят свыше — я просто их вижу и переношу карандашом на бумагу. Бывает, друзья расскажут о каких то местах, после этого у меня получается нарисовать этот кусочек мира именно так, как он выглядит на самом деле.

Однажды Дмитрий писал на заказ Голубой Залив, изобразил в море у Симеиза старинный фрегат, а на берегу спортивную машину. Подумал, что получилось неестественно. Однако, через две недели, на том самом месте в море появился именно такой фрегат как на картине. А на берегу появилась такая же машина — с тем же антикрылом и количеством лепестков на колесах. Получается, почувствовал кусочек будущего и перенес на холст.

Помощник депутата

Зубарев сегодня активный общественник, помощник депутата горсовета. А первый раз он поучаствовал в социальной работе, когда украсил своими картинами в санатории имени Бурденко в Саках зал для первого в истории Крыма конкурса красоты «Мисс в колясках». Получил за это в Саках и Симферополе дипломы от министра соцполитики.

— После того, как стал перемещаться на коляске, обнаружил, что в родном Кацивели по дорогам невозможно ездить, — вспоминает Дмитрий Зубарев. — Хоть с деньгами было и не очень, но я все равно начал покупать цемент, делал раствор, самостоятельно заделывал ямы в дорогах — чтобы стало лучше для всех. Занялся благоустройством поселка. Люди заметили, стали обращаться за помощью, присоединяться к работе. Кацивели стал чище, а сама атмосфера в нем стала лучше.

За последнее время Зубарев вместе с местными жителями и неравнодушными отдыхающими сумели освободить набережную родного поселка от машин, сделать пляжи чище и обеспечить для земляков и туристов доступ к морю. Дальше художник-общественник намерен вплотную заняться доступностью Южного берега Крыма для людей с ограниченными возможностями — пока эта работа тормозится из-за отсутствия финансирования проекта. И это не все мечты человека, победившего несовместимую с жизнью травму и ведущего, не смотря на инвалидную коляску, очень насыщенную и активную жизнь.

— Хочу открыть в родном поселке яхтклуб, спортзал и свою чайную с небольшой картинной галереей. Чтобы молодежь занималась спортом, морем, увлекалась живописью и даже и не думала об алкоголе и наркотиках, не повторяла мои ошибки, — делится мечтами Дмитрий.

А еще художник мечтает отправиться в круиз и воочию полюбоваться берегами черноморского побережья. Интересны ему и другие интересные места, но после моря Дмитрий хотел бы попасть в тайгу на настоящую сибирскую рыбалку.

Главный творец успеха Димы его мама

Ирина Пономарева, инструктор по лечебной физкультуре, г. Москва:

— Это действительно уникальный случай победы человека над смертью. Главную роль здесь сыграла мама Димы Зубарева, она во всем помогала и поддерживала. Парень был лежачим спинальным больным. Но благодаря постоянному труду, упорству, с которым Дмитрий ежедневно выполнял все наши упражнения, он смог заново научиться всему — есть, чистить зубы, бриться, плавать по специальной методике, ухаживать за собой. А для таких людей разработать каждую мышцу — сродни подвигу.