Дед Мороз опроверг свою причастность к заморозке строительства «Зенит-Арены»

Санкт-Петербург, 23 декабря. Дед Мороз заявил журналистам, что не имеет отношения к заморозке стадиона на Крестовском острове Петербурга.

Главный Дед Мороз страны находится с визитом в Петербурге.

«Продолжая тему петербургского юмора, отмечу, что к заморозке строительства «Зенит-Арены» я непричастен», — заявил он журналистам.

Дед Мороз уже успел посетить Русский музей, где увидел «море Айвазовского».

На завтра, 24 декабря, у Деда Мороза запланирована церемония открытия новогодних празднеств на Дворцовой площади. Кроме того, главный зимний волшебник страны посетит Рождественские книжные аллеи, сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».