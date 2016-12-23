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Дед Мороз опроверг свою причастность к заморозке строительства «Зенит-Арены»
Спорт

Дед Мороз опроверг свою причастность к заморозке строительства «Зенит-Арены»

Сегодня 13:59
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Дед Мороз опроверг свою причастность к заморозке строительства «Зенит-Арены»

Санкт-Петербург, 23 декабря. Дед Мороз заявил журналистам, что не имеет отношения к заморозке стадиона на Крестовском острове Петербурга. 

Главный Дед Мороз страны находится с визитом в Петербурге. 

«Продолжая тему петербургского юмора, отмечу, что к заморозке строительства «Зенит-Арены» я непричастен», — заявил он журналистам.

Дед Мороз уже успел посетить Русский музей, где увидел «море Айвазовского». 

На завтра, 24 декабря, у Деда Мороза запланирована церемония открытия новогодних празднеств на Дворцовой площади. Кроме того, главный зимний волшебник страны посетит Рождественские книжные аллеи, сообщает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге»

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