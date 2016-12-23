ЛНР обвинила ОБСЕ в безразличии к провокациям под Дебальцево

Луганск, 23 декабря. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не обладают полной информацией о событиях на светлодарской дуге, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко констатировал, что ЛНР «удивляет реакция международных наблюдателей на события, происходящие на светлодарской дуге». По его словам, наблюдатели ОБСЕ не обладают полной информацией о событиях под Дебальцево, так как патрули миссии прекратили работу в этом районе.

«Такое безразличие недопустимо для международной наблюдательной миссии, предназначенной для контроля за соблюдением режима прекращения огня, чья деятельность основана на принципах беспристрастности и гуманности», – констатировал представитель народной милиции.

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