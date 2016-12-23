Почему Россия сильнее любого агрессора: ответ Путина комментирует военный эксперт

Большая пресс-конференция Владимира Путина еще продолжается, но Федеральное агентство новостей уже готово знакомить своих читателей с первыми комментариями экспертов. Ответ президента шефу московского бюро The Wall Street Journal по поводу ядерного оружия прокомментировал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Напомним, отвечая соответствующий вопрос журналиста WSJ, Владимир Путин отметил, что наша страна сильнее любого потенциального агрессора, который мог бы напасть на нас в обозримой перспективе. А для противостояния любой агрессии у России есть ядерная триада: подводные лодки, самолеты и ракеты, которые постоянно модернизируются.

«Я сразу предположил, что Владимиру Путину на пресс-конференции будут задавать вопросы по поводу нашего ядерного оружия, и я сразу понял, что президент будет акцентировать внимание именно на слове «агрессор», — отметил военный эксперт Андрей Кошкин в комментарии корреспонденту ФАН. — Напомню, когда вчера эти слова Путина уже прозвучали, в Соединенных Штатах сразу же начали комментировать, что их армия самая умная, самая лучшая и т.д. Но мы здесь делаем акцент не на том, какая армия лучше и умнее, мы делаем акцент на том, что если какой-то агрессор задумает покуситься на нашу безопасность, то он получит ответ, адекватный ответу лучшей армии мира. И это было продемонстрировано на Ближнем Востоке, конкретно — в Сирии».

Эксперт напомнил, что вмешательство в сирийский конфликт Соединенных Штатов, кичащихся своей якобы самой сильной армией, ничего не дало в плане борьбы с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, ДАИШ).

«Хочу наполнить, что полтора года американцы бомбили так называемое «Исламское государство», которое уже фактически превращалось в халифат, уже более 60 тысяч боевиков занимали 70% территории Сирии, и уже была вероятность переброски боевых действий на Северный Кавказ и Россию. И только российская армия, в первую очередь наши Воздушно-космические силы — ВКС — смогли переломить эту ужасную ситуацию распространения международного терроризма и эффективно уничтожать боевиков. А об эффективности говорит освобождение второго по величине города Сирии — Алеппо».

Военный эксперт остановился и на словах Владимира Путина по поводу нашей ядерной триады.

«Наш президент как верховный главнокомандующий в своем ответе американскому журналисту четко дал понять, что мы не оставляем модернизацию и совершенствование всей нашей ядерной триады, как сдерживающего фактора, и как фактора, который обеспечивает стабильность в мире, особенно среди ядерных держав. И если избранный президент США Дональд Трамп также говорит о совершенствовании ядерного потенциала (правда, некоторые СМИ трактуют его слова как «увеличение», но я думаю, что он имел в виду именно совершенствование), то в данной ситуации нам как ядерной державе тоже необходимо серьезно заниматься нашим ядерным щитом», — отметил политолог Андрей Кошкин.