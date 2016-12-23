Путин поддержал безвизовый режим Украины с Евросоюзом

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин выступил за введение безвизового режима Украины со странами Евросоюза, однако этот режим, по его мнению, должен включать в себя право на работу.

«Полностью это (введение безвизового режима. — Прим. ФАН) поддерживаю. Визовый режим в Европе вообще анахронизм, нужно от него избавляться как можно скорее. Если граждане Украины смогут получить право безвизовых поездок в Европу, это будет шаг в правильном направлении», — сказал глава РФ на большой пресс-конференции.

Путин отметил, что после введения безвизового режима с ЕС увеличился бы поток рабочей силы с Украины в Европу, однако это будет серьезная нагрузка на европейский рынок труда. Кроме того, если украинцам не предоставят права на работу в Европе, они изначально будут поставлены в суровое положение и вынуждены будут работать нелегально, без социальной защищенности.