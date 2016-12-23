Путин ответил на вопрос о «пытках» украинских диверсантов

Москва, 23 декабря. Российские правоохранительные органы и спецслужбы никто не применяли насилия по отношению к сотрудникам украинской разведки. Такое заявление сделал в пятницу президент РФ Владимир Путин, выступая на большой пресс-конференции.

«Никто их не пытал. Легко проверить — являются ли они сотрудниками разведки или нет. Они дают полный расклад — название своих частей, имена командиров, подразделения, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки в России и в Крыму. Это целый комплекс данных. Надо это все прекратить», — отметил он, отвечая на вопрос украинского журналиста.

