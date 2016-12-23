Путин: Решение проблемы Алеппо было бы невозможно без России

Москва, 23 декабря. Глава государства Владимир Путин прокомментировал на пресс-конференции вопрос о крупнейшей международной гуманитарной акции, связанной с выводом сирийцев из Алеппо — мирных жителей и боевиков.

Сегодня российский президент Владимир Путин на встрече с журналистами заявил, что трехсторонний формат сотрудничества Россия-Иран-Турция сыграл большую роль для разрешения ситуации в сирийском Алеппо. «На решающем этапе в Алеппо работа происходила без боевых действий, люди выводились тысячами», — подчеркнул российский лидер. По словам главы государства, это невозможно было без доброй воли властей САР в лице президента Башара Асада и, безусловно, без активной поддержки России.