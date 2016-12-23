Путин отдал должное усилиям Асада и США при спасении Алеппо

Москва, 23 декабря. Президент Сирии Башар Асад и США сыграли важные роли в урегулировании ситуации на территории САР, заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции.

Путин отметил, что формат сотрудничества России, Ирана и Турции по вопросам урегулирования кризиса в Сирии оказался востребованным. Президент России при этом отметил, что большую роль здесь сыграла добрая воля президента САР и его сотрудников. Путин констатировал, что этот формат сотрудничества стран необходимо развивать и в дальнейшем.

Глава России также отметил, что в разрешении сирийского кризиса вклад внесли и другие союзники — Иордания, Египет, Саудовская Аравия и США.

«Готовы работать со всеми», — отметил Путин.

Ранее президент России рассказал об индексации пенсий в России.