Путин об экологии: Мы должны оставить новым поколениям процветающую Россию

Москва, 23 декабря. Экология была и есть одним из важнейших направлений работы правительства России, заявил президент России Владимир Путин на своей большой пресс-конференции в Москве.

Напомним, 2017 год был объявлен президентом годом экологии. Сегодня один из журналистов поинтересовался у главы государства, не повторится ли сценарий 2013 года, который также был объявлен годом экологии, но «чиновники его фактически провалили». «Вы это тогда сами признали, на Kremlin.ru стенограмма есть», — заметил Сергей Лисовский. «Поймали», — засмеялся в ответ Путин. Отвечая на вопрос, он подчеркнул, что нужно предпринимать все меры, чтобы оставить будущим поколениям процветающую страну.

«Меня очень беспокоят и загрязнения, и огромные свалки», — сказал президент, напомнив, что по их ликвидации уже разрабатывается специальный план. Отдельно глава государства указал на проблему сохранения лесов. «Если мы не будем заботиться о лесах, о парковых зонах, у нас скоро вообще ничего не останется», — заключил Путин.