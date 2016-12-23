Глава МВД Италии подтвердил ликвидацию исполнителя теракта в Берлине

Москва, 23 декабря. Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что полиция Милана ликвидировала выходца из Туниса Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине.

По словам главы ведомства, погибший «вне всяких сомнений» является исполнителем берлинского теракта на рождественской ярмарке. Ранее СМИ сообщили, что в Милане был застрелен боевик, который предположительно причастен к берлинским событиям.

Полиция пыталась остановить тунисца для проверки документов возле одного из вокзалов Милана.

Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. В результате наезда большегруза на толпу людей, погибли 12 человек, 50 пострадали.