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Глава МВД Италии подтвердил ликвидацию исполнителя теракта в Берлине
Политика

Глава МВД Италии подтвердил ликвидацию исполнителя теракта в Берлине

Сегодня 13:38
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Глава МВД Италии подтвердил ликвидацию исполнителя теракта в Берлине

Москва, 23 декабря. Глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что полиция Милана ликвидировала выходца из Туниса Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине.

По словам главы ведомства, погибший «вне всяких сомнений» является исполнителем берлинского теракта на рождественской ярмарке. Ранее СМИ сообщили, что в Милане был застрелен боевик, который предположительно причастен к берлинским событиям.

Полиция пыталась остановить тунисца для проверки документов возле одного из вокзалов Милана.

Напомним, теракт в Берлине произошел 19 декабря. В результате наезда большегруза на толпу людей, погибли 12 человек, 50 пострадали.

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Алия Шарафутдинова
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Премьер-министр Италии сообщил Меркель о ликвидации берлинского террориста
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