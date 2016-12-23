Новости Новороссии: ВСУ уничтожают дома жителей ДНР, ЛНР ждет новой попытки прорыва под Дебальцево

Новороссия, 23 декабря. На окраине Ясиноватой огнем ВСУ были уничтожены два частных жилых дома. Киевские силовики возобновили интенсивные артиллерийские обстрелы окрестностей Дебальцево. Денис Пушилин подтвердил достигнутую контактной группой договоренность о введении режима без огня на время празднования Нового года и Рождества.

Киевские силовики открыли огонь по журналистам вблизи Дебальцево

Военнослужащие ВСУ открыли огонь по группе журналистов, находившихся на передовых позициях Народной милиции Луганской народной республики вблизи населенного пункта Нижнее Лозовое в окрестностях Дебальцево.

Журналисты, в том числе корреспондент Луганского Информационного Центра, возвращались с опорного пункта НМ ЛНР, где они на протяжении всей ночи наблюдали за попытками украинских силовиков атаковать военнослужащих республики при поддержке артиллерии и минометов. Около 9.30, в тот момент, когда сотрудники СМИ брали интервью у местных жителей села Нижнее Лозовое, недавно попавшего под обстрел, ВСУ вновь открыли огонь по населенному пункту из 152-мм арторудий. Сообщается, что один из артиллерийских снарядов разорвался в 50 метрах от группы журналистов.

Обстрел продолжался около 10 минут. В общей сложности с позиций киевских силовиков по селу было выпущено не менее 15 крупнокалиберных снарядов. При этом один из артснарядов попал в частный жилой дом. Подразделения Народной милиции оперативно провели эвакуацию группы сотрудников СМИ из зоны обстрела. Никто из них не пострадал. Данные о возможных пострадавших среди мирного населения в настоящий момент устанавливаются.

Напомним, ранее представители оборонного ведомства ЛНР сообщили, что за минувшие сутки позиции республиканских сил шесть раз подвергались обстрелам со стороны украинских военнослужащих.

ВСУ оставили жителей Ясиноватой без крова

Исполняющий обязанности главы администрации Ясиноватой Олег Моргун заявил о том, что за последние сутки в ходе обстрелов со стороны киевских силовиков на окраине города были повреждены четыре домостроения.

Подразделения ВСУ вели массированный огонь по населенному пункту Крутая Балка, расположенному в окрестностях Ясиноватой, накануне днем и вечером. Были зафиксированы прямые попадания снарядов в частные жилые дома по улице Октябрьская, 3/2 и 12/1, в результате оба дома сгорели. Еще одно дом, находящийся по адресу Победы, 15/2, был поврежден.

Кроме того, украинские военнослужащие открыли стрельбу по еще одному населенному пункту в окрестностях Ясиноватой — по селу Красный Партизан. В ходе обстрела повреждения получил один жилой дом по улице Победы, 50. Информации о возможных пострадавших среди местных жителей пока не поступало, также добавил руководитель городской администрации.

Огонь в Дебальцево не утихает

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя администрации Дебальцево Александр Рейнгольд, украинские подразделения по-прежнему продолжают вести интенсивные обстрелы окрестностей города.

Этой ночью украинская армия возобновила обстрелы окрестностей Дебальцево. Огонь с позиций подразделений ВСУ не прекращается до сих пор. Таким образом, обстановка в районе города остается крайне напряженной, подчеркнул Александр Рейнгольд.

Согласно данным представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, в общей сложности за минувшие сутки киевские силовики выпустили около 150 артиллерийских снарядов калибрами 122 и 152 мм и мин калибрами 82 и 120 мм по окрестностям Дебальцево.

Напомним, что подразделения 54-й бригады ВСУ 18 декабря предприняли попытку прорвать оборону ЛНР в окрестностях села Калиновка под прикрытием артиллерии. В ходе прямого столкновения украинской армии был причинен серьезный численный урон. Кроме того, ликвидированы как минимум две единицы бронетехники ВСУ.

Донбасс надеется встретить Новый год в режиме без огня

Глава делегации ДНР на мирных переговорах в Минске, председатель Народного совета Денис Пушилин сообщил в ходе пленарного заседания парламента республики, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе на недавней встрече, прошедшей в столице Белоруссии 21 декабря, договорились об установлении режима перемирия на время празднования Нового года и Рождества.

Таким образом, представитель ДНР в Минске подтвердил достигнутую участниками контактной группы договоренность о введении режима без огня на время новогодних праздников:

«Контактная группа договорилась прекратить огонь на новогодние и рождественские праздники: посмотрим, что из этого получится»

Напомним, ранее представитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Мартин Сайдик, заявил о том, что в ходе последнего в 2016 году заседания участников контактной группы, состоявшегося 21 декабря, было принято соглашение о введение перемирия в Донбассе. Согласно данным Мартина Сайдика, режим тишины должен вступить в силу 24 декабря с 00.00 по киевскому времени.