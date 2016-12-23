Путин согласовал размещение авиагруппы ВКС РФ в Сирии

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал сегодня распоряжение к российско-сирийскому соглашению о размещении авиагруппы ВКС РФ в Сирийской Арабской Республике.

Президент России Владимир Путин согласовал сегодня размещение авиационной группы Воздушно-космических сил на сирийской территории. Российская ударная авиагруппа располагается на военной базе около сирийского города Хмеймим. По официальному приглашению властей Дамаска российская сторона приняла участие в сирийском конфликте. Летчики ВКС РФ совершили в Сирии более 30 тысяч боевых вылетов и уничтожили порядка 60 тысяч военных объектов террористов. Минобороны РФ и МИД России проведут переговоры с сирийской стороной и подпишут от имени России протокол, который будет внесен в одобренный правительством проект. Положения протокола регулируют вопросы размещения авиагруппы в Сирии, а также уточняется статус личного состава ВКС РФ на сирийской территории.