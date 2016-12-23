Володин рассказал, когда глава ПАСЕ приедет в Москву

Москва, 23 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт прибудет в Москву с официальным визитом в начале января 2017 года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Глава ПАСЕ Аграмунт приедет в Москву во второй декаде января. Дата уже назначена», — сказал он.

Володин также добавил, что российская сторона не планирует принимать участие в очередной сессии ПАСЕ, которая состоится в конце января. По его словам, участие российской делегации в заседаниях ПАСЕ возможно лишь, после возвращения всех полномочий в полном объеме, а также права голоса и участия в руководящих структурах и наблюдательных миссиях ПАСЕ.